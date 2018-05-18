Показ коллекции Tegin. Осень-зима, 2018/19

16 мая состоялся показ-перформанс осенне-зимней коллекции российской марки Tegin.

Показ Tegin впервые прошел на территории Центра современного искусства «Винзавод» в зале «Цех красного». Светлана Тегин выбрала форму перформанса, развивая тему «Футуристическая Cнегурочка / Futuristiс Snowmaiden». Инсталляция представляла собой выгородку из дымчатой сетки по всей длине зала. В образованном внутри прозрачной ткани пространстве в течение получаса находились модели в вещах из новой коллекции. Гости могли свободно перемещаться вокруг, наблюдая за живыми манекенами.

Afterparty собрала гостей в шоуруме Tegin Fashion House, который находится в одном из лофтов «Винзавода». Среди гостей вечера были Виктория Исакова, Эвелина Хромченко, Дарья Мороз, Агния Кузнецова, Ольга Сутулова, Алла Сигалова, Полина Аскери, Евгений Стычкин, Екатерина Хлынина и другие российские знаменитости.