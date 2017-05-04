Показ круизной коллекции Philipp Plein пройдет в Каннах

На днях Филипп Пляйн сообщил, что презентация его круизной коллекции будущего года состоится 24 мая на его вилле в Каннах.

Официальный пресс-релиз сообщает, что показ в поместье La Jungle du Roi пройдет во время Каннского кинофестиваля. Очевидно, что дизайнер хочет привлечь к круизной коллекции внимание большего количества звездных гостей. Заранее известно, что число приглашенных удивляет размахом: на шоу соберется около 300 человек, среди которых селебрити, vip-персоны, известные журналисты, а также друзья и поклонники бренда.