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Артем Кузелев

Показ круизной коллекции Philipp Plein пройдет в Каннах

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  • 04 Мая 201709:58
Сюжеты: PHILIPP PLEIN

На днях Филипп Пляйн сообщил, что презентация его круизной коллекции будущего года состоится 24 мая на его вилле в Каннах.

Официальный пресс-релиз сообщает, что показ в поместье La Jungle du Roi пройдет во время Каннского кинофестиваля. Очевидно, что дизайнер хочет привлечь к круизной коллекции внимание большего количества звездных гостей. Заранее известно, что число приглашенных удивляет размахом: на шоу соберется около 300 человек, среди которых селебрити, vip-персоны, известные журналисты, а также друзья и поклонники бренда.

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