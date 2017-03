Показ Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia осень-зима 2017-18

Лаборатория Моды, авторский образовательный проект великого русского модельера Вячеслава Зайцева, представляет на Mercedes-Benz Fashion Week Russia показ коллекций выпускников и студентов.

GALINA BIRYUKOVA / Галина Бирюкова

Коллекция «KGB»

Collection KGB designer GB ® GALINA BIRYUKOVA together with the artist Nikolay Biryukov.

В основу коллекции легла стилизация пистолета в кобуре художника Николая Бирюкова.

Сейчас в мире много оружия, которое убивает! Мы же хотим перевести внимание на искусство, использовать изображение оружия - как декоративный элемент, волнующий, неоднозначный, прекрасный и мирный орнамент, элемент мужественности в нежных женских образах.

КОНТАКТЫ:

www.galinabiryukova.com

www.biryukov-gallery.com

DARYA KOZHINA / Дарья Кожина

Коллекция "Ловушка для молнии" / Collection "Capture the lightning"

Обладатель Гран-при конкурса "Губернский стиль 2015". Победитель Национальной премии в области индустрии моды "Золотое веретено-2016" в номинации «Дебют».



Новая работа инспирирована удивительным природным явлением- вулканическими молниями, сверкающими в клубах дыма и пепла. Таинственность, непредсказуемость, зыбкость и воздушность передают обволакивающие мягкие формы oversize, комфортные драп и твид, трикотаж, мех, авторский стёганный материал, сетка и фатин, сочетание матового и блестящего. Образы в коллекции решены в стиле гранж с элементами спорт-шик.

КОНТАКТЫ:

+7 915 960 31 79

http://Instagram.com/darya_kozhina1208

httр://Facebook.com/darya kozhina

Dorisdoll82@mail.ru

IRINA KRYUCHKOVA / Ирина Крючкова

Коллекция «CINDERELLA XXI»

Бренд Irina Kryuchkova - это новое, но уже успевшее себя зарекомендовать как талантливое воплощение, имя в российской индустрии моды. Каждая коллекции выражают любовь ко всему русскому. Это истории о мире русских-народных сказок, волшебстве и красивых иллюзиях.

Коллекция Бренда Irina Kryuchkova "CINDERELLA XXI" "Мы рождены чтоб сказку сделать былью" Моя коллекция это история про сказку о Золушке 21 века! Утром Она ходит на работу, а вечером садиться в свою золотую карету и едет в замок к прекрасному принцу! Она живет в мире чудес, волшебства и красивых иллюзий! Ей приходится сталкиваться с разными трудностями, но Она знает истину том, что надо быть сильной и верить в добро! Она уверенно идёт по своему сказочному миру, и сама пишет сценарий, зная о том что фея крестная всегда рядом и во всем ей помогает!

КОНТАКТЫ:

Irina Kryuchkova

Тел: 8 903 634 71 04 Email: Ira.kryuchckova@yandex.ru

facebook: facebook.com/ira.kryuchckova

Instagram: @ Ira_Kryuchkova

MIKHAILOV ALEKSEI / Михайлов Алексей

Коллекция «ГОРОДСКОЙ ПИЖОН»

Обладатель Гран-при конкурса "Губернский стиль 2016".

Пижон - враг консервативных шаблонов.

Он держит пальцы на пульсе модных направлений - от новых причёсок до современных покроев брюк. В нынешнее время слово пижон ассоциируется с современной европейской модой и умением стильно выглядеть.

В переводе с французского слово «пижон» означает “голубь”.

Голубь - символ добра, свободы и мира.

Вот и в мире моды пижоны точно чувствуют себя свободно. Моя коллекция - это свобода после напряженного трудового дня, когда, закончив все дела, хочется ослабить узел галстука и, расстегнув пуговицу воротника на рубашке, насладиться приятным вечером в кругу семьи или друзей.

В коллекции представлены удобные и разнообразные по силуэтам повседневные пальто, полупальто, пиджаки из шерстяной ткани. Брюки с глубокими мягкими складками, зауженные к низу. Белые длинные рубашки с воротниками-стойками, переходящими в шарф.

КОНТАКТЫ:

https://vk.com/mihaylovl

www.instagram.com/a.mihaylov.a/

https://www.facebook.com/mikhailov1a

BARBARA PLAVINSKY / Плавинская Варвара

Коллекция “Lost Boys” / «Мальчишки-потеряшки»

BARBARA PLAVINSKY – проект художника по костюму Варвары Плавинской. Идея проекта – создание уникальных эмоциональных вещей в единственном экземпляре, отражающих личность того, для кого они создаются. В коллекции показываются герои, каждый со своим характером и идеей. Образы создаются для людей, готовых выглядеть изящно и экстравагантно одновременно.

Радость, бунт, веселье, драйв, танцы, борьба, игра – всё это – концепция новой коллекции разработанной и сделанной Барбарой Плавински. История Питера Пэна и его шайки Мальчишек-потеряшек бессмертна, она даёт невероятное вдохновение, открывает двери в бунтарскую сказку, которая дарит роскошное сияние, любопытсво и вызывает на смелые выходки. Экстравагантные, но уютные луки созданы, чтобы кричать: « Я – феерический, я хочу жить в моих приключениях, а не в вашем унынии». Дух свободы и эмоциональный взрыв – это стиль жизни Мальчишки-потеряшки. Пэн, Тигровая Лилия, Енот, Лис, Заяц, все они, с Золотым Кораблём во главе, всегда готовы выйти из скорлупы и встретить всё, что бы ни подкинула невероятная жизнь, в великолепии своего внутреннего огня, так что держите ботинки туго завязанными, а пистолет близко, нас не остановить, потому что мы танцуем!

КОНТАКТЫ:

Facebook: Varvara Plavinskaya-Rozanova

instagram: imyourking

NIKA SHABASHOVA / Ника Шабашова

КОЛЛЕКЦИЯ «O.M.M.P.» (Omnia mea mecum porto/Всё своё ношу с собой)

NIKA SHABASHOVA – это одежда со смыслом. Это концептуальная марка одежды и аксессуаров с этичным отношением к природе, где дизайн является сочетанием творчества и технических знаний. В основе концепции бренда лежит симбиоз архитектурных силуэтов и традиций прошлого.

Каждая коллекция-это холст с разгорающейся на нем историей, как способ донести окружающим определенную философию жизни. Она для людей свободных и независимых от предубеждений. Благодаря геометричному крою подчеркиваются достоинства и скрываются недостатки. Только натуральные ткани. Практически все изделия имеют различные варианты трансформации, что позволяет получить сразу несколько моделей в одной.

Никакого массового производств, каждая вещь уникальная и сделана с душой.

Моя коллекция-это история о людях, которые осознают важность быть не равнодушным ко всему в этом мире.

КОНТАКТЫ:

INST: @q5_design; @shabashovanika

https://vk.com/nikafashiondesigner

facebook.com/nikashabashovadesign

ns-shabashova@yandex.ru

WHATS’APP +79266199111