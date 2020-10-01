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Артем Кузелев

Показ Louis Vuitton пройдет в роскошном отеле La Samaritaine

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  • 01 Октября 202012:12
Сюжеты: Louis Vuitton

Французский дом моды представит коллекцию сезона весна-лето 2021 в парижском комплексе La Samaritaine.

В здании на берегу Сены, где состоится шоу Louis Vuitton, располагается роскошный отель, бутики известных марок, рестораны и офисы. Показ запланирован на 6 октября 2020 года и станет частью программы Недели моды в Париже. Отмечается, что марка проведет два шоу, на каждое из которых будут приглашены 200 гостей.

 
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