Показ Louis Vuitton пройдет в роскошном отеле La Samaritaine

Французский дом моды представит коллекцию сезона весна-лето 2021 в парижском комплексе La Samaritaine.

В здании на берегу Сены, где состоится шоу Louis Vuitton, располагается роскошный отель, бутики известных марок, рестораны и офисы. Показ запланирован на 6 октября 2020 года и станет частью программы Недели моды в Париже. Отмечается, что марка проведет два шоу, на каждое из которых будут приглашены 200 гостей.