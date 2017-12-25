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Артем Кузелев

Показ Moncler пройдет за день до Недели моды в Милане

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  • 25 Декабря 201717:56
Сюжеты: Moncler, Неделя моды в Милане

Несмотря на закрытие линий Gamme Rouge и Gamme Bleu, марка проведет совместный показ женской и мужской коллекция вне официального графика Недели.

Издание WWD сообщило, что итальянский дом моды Moncler проведет совместное – мужское и женское – шоу за день до миланской Недели моды. Секретный показ состоится 20 февраля и будет носить общее название Genius Building. По информации от источников близких бренду, новая стратегия дефиле заключается в сокращении дистанции между гостями и одеждой Moncler.

Расставшись с Джамбаттистой Валли и Томом Брауном и закрыв линейки Gamme Rouge и Gamme Bleu, генеральный директор Moncler Ремо Руффини отмечает, что компания «должна меняться и быть открытой для новых горизонтов». В официальных источниках подчеркивается, что перемены связаны с глобальными изменениями в стратегии марки, которые пока что не разглашаются.

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