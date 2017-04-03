Вдохновением на создание новой коллекции NARCISS сезона осень-зима 2017 послужило переходное состояние: от бодрости ко сну. Отправной точкой стал тот магический и мистический момент, балансирующий на границе яви и сна. Коллекция олицетворяет изучение ночи и темноты через призму положительной перспективы, более того, одежда коллекции подходит как для повседневных образов стиля casual, так и станет отличным дополнением ночного гардероба с соответствующими элегантными силуэтами и кружевом.
Показ NARCISS осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week
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- 03 Апреля 201712:17
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