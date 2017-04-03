Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Риге (50)
Все сюжеты

Показ NARCISS осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

  • 134
  • 0
  • 03 Апреля 201712:17
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Осень-зима 2017-18

Вдохновением на создание новой коллекции NARCISS сезона осень-зима 2017 послужило переходное состояние: от бодрости ко сну. Отправной точкой стал тот магический и мистический момент, балансирующий на границе яви и сна. Коллекция олицетворяет изучение ночи и темноты через призму положительной перспективы, более того, одежда коллекции подходит как для повседневных образов стиля casual, так и станет отличным дополнением ночного гардероба с соответствующими элегантными силуэтами и кружевом.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru