Показ Nolo осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

В грядущем сезоне Nóló предлагает нам вернуться за парты и в университетские аудитории, чтобы окунуться в неповторимую атмосферу школьной и студенческой жизни. Коллекцию Nóló сложно уместить в рамки одного стиля или эпохи: тут и роскошные викторианские платья и школьная форма, и озорные спортивные костюмы в стиле cheerleaders. Не обойдётся без характерных для Nóló элементов мужского гардероба: худи, жакеты, парки и пальто, будто позаимствованные у бойфренда. Шерстяной креп, вискозный жоржет, разнообразный трикотаж из натуральных волокон, матовая и лаковая эко-кожа и мех – это далеко не полный перечень тканей, которые использованы в коллекции. В цветовой палитре, наряду с неизменными серым и чёрным, преобладают приглушённые оттенки фиолетового, изумрудного, шоколадного, хакки, экрю, дополненные яркими вкраплениями цвета фуксии, красного и винного.