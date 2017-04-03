Показ Paade Mode осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

Вдохновение для создания новой коллекции «Мир круглый» дизайнер бренда Paade Mode Линда Райтума черпала в теме зимнего леса и культурно-архитектурном наследии эстетики минимализма, отдав предпочтение более приглушенной зимней цветовой гамме, которую освежают роскошные принты и текстуры. В этой коллекции ткани с принтами Liberty, мягкая португальская хлопчатобумажная фланель, бархат и шелк прекрасно сочетаются с тончайшей японской мериносовой шерстью, итальянской альпакой, мохером и жаккардом. Авторская дизайнерская вышивка и жаккардовые узоры – отличительная черта стиля нынешнего сезона