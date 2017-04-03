Источником вдохновения новой коллекции "Вибрация" (Энергия, а также Настрой или Ощущение) стал французский художник, новатор, Пьер Юиг (Pierre Huyghe) и его идея об объекте искусства как живом организме: если интегрировать его в новую концепцию, работа приобретает независимую и новую форму. В новой коллекции Paviljons дизайнер марки Арита Варжинска преобразовала классическую одежду, разделив ее на отдельные части и скомбинировав их в новых вариациях. Особенную роль в этом сезоне играют различные манипуляции с Материалом - оффсетная печать, цифровая вышивка, использование текстильной фольги, лазерная цифровая 3D гравировка.
Показ Paviljons осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week
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- 03 Апреля 201713:54
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