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Неделя моды в Риге (50)
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Показ Paviljons осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

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  • 03 Апреля 201713:54
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Осень-зима 2017-18

Источником вдохновения новой коллекции "Вибрация" (Энергия, а также Настрой или Ощущение) стал французский художник, новатор, Пьер Юиг (Pierre Huyghe) и его идея об объекте искусства как живом организме: если интегрировать его в новую концепцию, работа приобретает независимую и новую форму. В новой коллекции Paviljons дизайнер марки Арита Варжинска преобразовала классическую одежду, разделив ее на отдельные части и скомбинировав их в новых вариациях. Особенную роль в этом сезоне играют различные манипуляции с Материалом - оффсетная печать, цифровая вышивка, использование текстильной фольги, лазерная цифровая 3D гравировка.

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