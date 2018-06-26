Показ-перформанс Татьяны Парфеновой стал главным модным событием сезона в Санкт-Петербурге

Модный дом Татьяны Парфеновой представил новую коллекцию Haute Couture, посвятив ее образам эпох трех российских правителей: веку Просвещения Екатерины II, феномену диктатуры Моды императрицы Елизаветы Петровны и русскому декадансу времен Николая II.

Как рассказывает аналитик моды Александр Хилькевич, в коллекцию вошли женские и мужские многодельные ансамбли, виртуозно интерпретирующие стилистику барокко, рококо, модерна, которые были поданы сквозь призму тонкой иронии, глэм-панка и искрящейся психоделии.

Высочайшее мастерство Дома Парфеновой проявилось в выборе прекрасных тканей (в отличие от большинства российских дизайнеров, переставших уделять этому вопросу должное внимание), в уверенных и продуманных конструктивных и технологических решениях, в обилии роскошных отделок, в изысканном сложном декоре (живописная роспись по шелку, художественная вышивка, декор жемчугом).

Специально для показа были разработаны линии аксессуаров, сумок и обуви (лоферы, мюли, кеды с вышивкой), которые с успехом дополнят любой современный комплект, так же как и шикарные мужские жилеты, отмечает Александр Хилькевич.

Показ прошел в легендарном Царском Селе, бывшей летней резиденции русских императоров. В трех различных локациях Царскосельского парка на фоне лазурного неба, призрачной глади прудов, завораживающей дворцовой архитектуры, пышной зелени и благоухающих цветов были организованы перформансы под аккомпанемент живой музыки. Одной из сенсаций показа стал выезд моделей в образах див немого кино в открытом ретро-лимузине, принадлежавшем семье Николая II. Заключительным аккордом дня стало итоговое дефиле в знаменитом зеркально-золотом парадном зале Екатерининского дворца и красочный фейерверк в духе празднеств 18 века на фоне волшебных закатов, коими так славится Царское Село.