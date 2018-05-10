Показ первой мужской коллекции Jacquemus

Дизайнер Симон Порт Жакмюс дебютирует с мужской линейкой вне расписания Недели моды в Париже.

Симон Порт Жакмюс объявил дату и место показа своей первой мужской коллекции. Дизайнер рассказал в своем Instagram, что шоу состоится 25 июня, то есть на следующий день после окончания парижской Недели мужской моды. В качестве локации выбран один из южных городов Франции, возможно, это будет Марсель, рядом с котором Жакмюс вырос.