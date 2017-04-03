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Неделя моды в Риге (50)
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Показ POHJANHEIMO осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

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  • 03 Апреля 201713:47
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Осень-зима 2017-18

Эта осенне-зимняя коллекция предлагает множество основных комплектов на каждый день, которые должным образом защитят нас от устойчивых зимних морозов. Объемные кашемировые пальто в пол будут носиться со свободными шерстяными юбками, слегка неряшливые мохеровые куртки с капюшоном - с короткими платьями по фигуре, атласные рубашки - поверх грубо скроенных юбок, а укороченные бомберы - со спортивными костюмами из мягкой фланели. Немного oversized, каждый комплект легко носится, отлично скроен и позволяет выглядеть роскошно без усилий.

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