Эта осенне-зимняя коллекция предлагает множество основных комплектов на каждый день, которые должным образом защитят нас от устойчивых зимних морозов. Объемные кашемировые пальто в пол будут носиться со свободными шерстяными юбками, слегка неряшливые мохеровые куртки с капюшоном - с короткими платьями по фигуре, атласные рубашки - поверх грубо скроенных юбок, а укороченные бомберы - со спортивными костюмами из мягкой фланели. Немного oversized, каждый комплект легко носится, отлично скроен и позволяет выглядеть роскошно без усилий.
Показ POHJANHEIMO осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week
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- 03 Апреля 201713:47
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