Показ TALENTED осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

Вдохновительницей осенне-зимней коллекции марки стала американская лётчица и икона феминизма – Амелия Эрхарт. Она была первой женщиной-лётчицей, которая в одиночестве осуществила трансатлантический перелет, при этом всегда выглядела «с иголочки». В стиль этой коллекции дизайнер бренда Индра Комарова интегрировала элементы винтажной лётной формы и моды 30-х годов, – в нём женственная элегантность соседствует с любимым образом Амелии – tomboy. В этом сезоне дизайнер использует не только характерный для бренда хлопок, но и шелк, креповую вискозу и жаккард, а в отношении кроя - вернулась к таким забытым силуэтам как годэ и «юбка-банан».

Фото - Dima Babushkin