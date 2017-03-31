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Неделя моды в Риге (40)
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Показ TALENTED осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

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  • 31 Марта 201711:25
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Осень-зима 2017-18

Вдохновительницей осенне-зимней коллекции марки стала американская лётчица и икона феминизма – Амелия Эрхарт. Она была первой женщиной-лётчицей, которая в одиночестве осуществила трансатлантический перелет, при этом всегда выглядела «с иголочки». В стиль этой коллекции дизайнер бренда Индра Комарова интегрировала элементы винтажной лётной формы и моды 30-х годов, – в нём женственная элегантность соседствует с любимым образом Амелии – tomboy. В этом сезоне дизайнер использует не только характерный для бренда хлопок, но и шелк, креповую вискозу и жаккард, а в отношении кроя - вернулась к таким забытым силуэтам как годэ и «юбка-банан».

Фото - Dima Babushkin

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