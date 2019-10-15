Показ Татьяны Парфеновой в Токио японцы сравнили с полетом в космос

Модный Дом Татьяны Парфеновой стал хедлайнером открытия Tokyo Fashion Week, которая началась в понедельник 14 октября. Как рассказал известный аналитик моды Александр Хилькевич, петербургский бренд – первый российский участник официального расписания Недели. В коллекцию сезона весна-лето 2020 под названием «Черная стрекоза» вошли 35 фантазийных сложнодекорированных платьев-«картин» класса прет-а-порте де люкс в фирменной парфеновской стилистике wearable art.

Модели длиной выше и ниже колена украшены искусными вышивками с изображениями водной глади, кувшинок, осоки, хвоща, листьев папоротника, облаков и стрекоз. При этом каждый из мотивов имеет свой скрытый смысл: островок из листьев на воде символизирует стабильность в меняющемся мире, а стрекоза, как символ самурая, силу духа.

Как отметила Татьяна Парфенова, «никакой другой предмет гардеробы не расскажет историю женщины лучше, чем платье. Платье универсально, его можно сочетать с чем угодно – и с брюками, и с жакетом-оверсайз». Также специально для показа дизайнером была разработана линия обуви в стиле коллекции.

Команда Парфеновой прибыла в Токио в самый разгар тайфуна, что, конечно, заставило всех поволноваться, но благодаря четким действиям японцев стихия не повлияла на проведение показов Недели моды. Татьяна Парфенова высоко оценила общий уровень организации мероприятия, а также качество работы парикмахеров и визажистов (с ее моделями работала команда Shiseido). Всего на подготовке показа Парфеновой с японской стороны было задействовано 90 человек.

Само шоу прошло с оглушительным успехом. Трудно было поверить, что сдержанные японцы могут так страстно реагировать. «Они невероятно чувствительны к красоте», – передает Александр Хилькевич слова Парфеновой.

Японские СМИ начали рассказывать о готовящемся показе и Модном доме Парфеновой задолго до начала Недели. А на пресс-конференции после дефиле одна из журналисток сравнила свои ощущения от увиденного с полетом в космос.

Как отмечает Александр Хилькевич, сейчас началась работа шоу-рума. Встречи с международными байерами, которые проявили активный интерес к одежде и аксессуарам бренда (шарфы с вышивкой, сумки, туфли), уже расписаны до конца этой недели.