Показ Ulyana Sergeenkо на Love Ball Arabia

Ульяна Сергеенко показала капсульную коллекцию на благотворительном мероприятии Натальи Водяновой в Катаре.

1 / 10 Ulyana Sergeenkо на Love Ball Arabia



















В минувшие выходные в Катаре прошло благотворительное мероприятие фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Одним из главных событий вечера стал показ капсульной коллекции марки Ulyana Sergeenkо с участием моделей c особенностями развития. Российский дизайнер посвятила свою коллекцию самому Катару и включила в нее парные образы, символизирующие два мира: людей с особенностями развития и типично развивающихся.