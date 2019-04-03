Вход
ADV
Интересно
Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko) (26)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Показ Ulyana Sergeenkо на Love Ball Arabia

  • 141
  • 0
  • 03 Апреля 201913:32
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko)

Ульяна Сергеенко показала капсульную коллекцию на благотворительном мероприятии Натальи Водяновой в Катаре.

1 / 10
  • Ulyana Sergeenkо на Love Ball Arabia

В минувшие выходные в Катаре прошло благотворительное мероприятие фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Одним из главных событий вечера стал показ капсульной коллекции марки Ulyana Sergeenkо с участием моделей c особенностями развития. Российский дизайнер посвятила свою коллекцию самому Катару и включила в нее парные образы, символизирующие два мира: людей с особенностями развития и типично развивающихся.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru