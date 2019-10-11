Представители ряда ведущих недель мод встретились в РГУ Косыгина

8 октября представители ряда ведущих недель моды (Неделя моды в Москве, EstetFashionWeek, EkaterinburgFashionWeek) впервые собрались вместе в «Медиа – центре» РГУ им А.Н. Косыгина, где были доступны для вопросов, дискуссии и даже критики со стороны представителей fashion-сообщества в живом формате fashiontalk. К ним в режиме телемоста подключились иностранные коллеги, в частности Норшам Мухаммед (США),представляющая MiamiModestFashionWeek.

Модератор встречи Александр Богза рассказал, в свою очередь, как реализуют современные актуальные тренды в своей практике возглавляемые им fashion-проекты - «Russia.Modest Fashion Week» (Благопристойная неделя моды), «Russia.FURFashionWeek» (Меховая неделя моды), «Russia. YOUth Fashion Week» (Молодежная неделя моды). Использование необычных, нестандартных локаций давно уже стало «фишкой» FirstFashionGroup – агентства, являющегося организатором упомянутых недель мод. Так, показы уже проходили в аэропорту Внуково, на крыше небоскреба, в тропической оранжерее. На очереди – настоящая сенсация! – показ в движущемся двухэтажном аэроэкспрессе «Белорусский вокзал - «Шереметьево», который пройдет на скорости 160 км/ч. Причем на этом сюрпризы не заканчиваются! Серия fashion-показов, которые пройдут в аэроэкспрессе на полном ходу, представит такое актуальное и набирающее популярность направление современной моды, как modest, став осенним сезоном проходящей вот уже второй год недели моды «Russia.ModestFashionWeek».