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Армина Басилян

Представители ряда ведущих недель мод встретились в РГУ Косыгина

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  • 11 Октября 201910:23

8 октября  представители ряда ведущих недель моды  (Неделя моды в Москве, EstetFashionWeek, EkaterinburgFashionWeek) впервые собрались вместе в «Медиа – центре» РГУ им А.Н. Косыгина, где были доступны для вопросов, дискуссии и даже критики со стороны представителей  fashion-сообщества в живом формате fashiontalk. К ним в режиме телемоста подключились иностранные коллеги, в  частности Норшам Мухаммед (США),представляющая MiamiModestFashionWeek.  

Модератор встречи Александр Богза рассказал, в свою очередь, как реализуют современные актуальные тренды в своей практике возглавляемые им fashion-проекты -   «Russia.Modest Fashion Week» (Благопристойная неделя моды), «Russia.FURFashionWeek» (Меховая неделя моды),  «Russia. YOUth Fashion Week» (Молодежная неделя моды). Использование необычных, нестандартных локаций давно уже стало «фишкой» FirstFashionGroup – агентства, являющегося организатором упомянутых недель мод.  Так, показы уже проходили в аэропорту Внуково, на крыше небоскреба, в тропической оранжерее. На очереди – настоящая сенсация! – показ в движущемся двухэтажном аэроэкспрессе «Белорусский вокзал - «Шереметьево», который пройдет на скорости 160 км/ч. Причем на этом сюрпризы не заканчиваются!  Серия fashion-показов, которые пройдут в аэроэкспрессе на полном ходу,  представит такое актуальное и набирающее популярность направление современной моды, как modest,  став осенним сезоном проходящей вот уже второй год недели моды «Russia.ModestFashionWeek».

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