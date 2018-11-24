Показ Victoria’s Secret прошел в Нью-Йорке

На этот раз ежегодное шоу премиум-бренда оставило много вопросов, и некоторые из них разрешились этичным скандалом.

Очевидно, что американская марка роскошного белья чувствует себя не очень комфортно. Продажи компании сократились, что повлияло на формат прошедшего две недели назад шоу. Во-первых, в целях экономии показ был перенесен в родной Нью-Йорк. Во-вторых, мероприятие было значительно сокращено и упрощено. В-третьих, организаторы отказались от музыкального сопровождения звезд первой величины, сделав ставку на количество артистов.

Попыткой добавить показу оригинальности стало сотрудничество с британским дизайнером Мэри Катранзу. Однако оптические иллюзии и графические принты, с которыми обычно работает Мэри, не очень хорошо легли на нижнее белье. Модельный ряд остальной коллекции тоже кажется странным: дизайнеры бренда сделали ставку на спортивный стиль и комфорт домашней одежды. Однако все эти нюансы решаются, если не забывать о том, что вкусы у всех разные, а преданных поклонниц у Victoria’s Secret предостаточно.

Скандал с последствиями вызвала критика, обрушившаяся на бренд после шоу. Марку обвиняли в отсутствии разнообразия среди моделей, в частности, в дефиле не участвовали ни девушки с разными типами фигуры, ни манекенщицы-трансгедеры. Пытаясь ответить всем и сразу, глава отдела маркетинга компании Эд Разек заявил, что шоу бренда – это фантазия, в которую не обязательно включать разнообразных моделей. После этого комментария волна осуждения обрушилась на марку с новой силой. Представители Victoria’s Secret опубликовали официальные извинения, однако процесс было не остановить. На днях на фоне скандала генеральный директор Victoria’s Secret Ян Сингер подала заявление об уходе.