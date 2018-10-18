Показ YAKUBoWITCH: Елена Летучая вышла на подиум в образе готической невесты

Третий день недели моды в Манеже запомнился гостям мистическим дефиле в стиле шабаша ведьм: черные платья-футляры, кружева, смелые разрезы, подчеркнутые силуэты, небрежные прически, белесые глаза моделей... Провокационная классика женской моды. Максимум соблазнительности при минимуме наготы. Главной звездой показа стала муза дизайнера Ольги Якубович и амбассадор бренда YAKUBoWITCH Елена Летучая. Она открыла фэшн-шоу в платье с меховой отделкой, а в финале вышла на подиум в откровенном кружевном наряде в образе готической невесты под эффектным зонтом с фатой.

-Честно скажу, я не волновалась. Наоборот, шутила перед выходом на подиум: если я упаду, это будет очень эффектно, и показ точно запомнится, - рассказала Елена Летучая. – Я в восторге от новой коллекции! Оля очень талантлива. Когда я впервые увидела ее наряды, мне захотелось примерить сразу всё. Признаться честно, образы для выхода я выбирала сама, есть у меня такая прерогатива. Финальное платье из итальянского кружева – настоящее произведение искусства! На подиуме сложнее всего было не улыбаться. Публика меня очень хорошо встретила теплыми аплодисментами. Но мне надо было сохранять спокойствие и держать образ роковой дамы. По-моему, всё получилось!

Среди гостей показа – сплошь узнаваемые лица: Аврора, Анна Седокова, Ясмина Муратович, Мария Шумакова, Екатерина Одинцова, Мария Погребняк, Лиза Арзамасова, Алёна Водонаева, Рената Пиотровски, Инна Жиркова, Анжелика Каширина, Светлана Мастеркова, Виктория Гилварг, Алиса Толкачёва, Алексей Сухарев и многие другие.

- Работая над созданием одежды, я вдохновляюсь пятидесятыми. Это стопроцентно моя тема! – призналась Ольга Якубович. - Это время, когда женщины были максимально привлекательными, благодаря созданным тогда силуэтам. Не нужно было соответствовать каким-то стандартам фигуры как сейчас. Ведь с корректировкой силуэта отлично справлялась одежда! Корсеты, накладки на бедра, подплечники. Длина юбок наиболее выгодно подчеркивала ноги, а корсет зрительно увеличивал грудь… Не одежда - мечта!

О КОЛЛЕКЦИИ Eternal Hollywood («Вечный Голливуд»):

Создавая каждый из нарядов, креативный директор и основатель марки, Ольга Якубович вдохновлялась образами, в которых — с точки зрения истории костюма — принято вспоминать Лоретту Янг, Энн Шеридан, Ингрид Бергман и Джоан Фонтейн. Речь идет о сочетании строгости и соблазнительности, характерном для торжественных и повседневных нарядов периода с 1930 по 1950 год. Это особенный шик, заданный тщательно продуманным кроем и отсутствием полумер при выборе материалов для платья или пальто — даже когда речь шла о драгоценных мехах и кружевах.

Вечная ценность YAKUBoWITCH — черный цвет. В новой коллекции он танцует на складках плиссе, сияет лаком на коже, живет ажурными тенями фатина. В меру мрачное великолепие обыграно контрастом с белоснежным мехом и кружевом.

Качество и лоск материалов гарантируют итальянские текстильные фабрики, точность кроя — уважаемые московские мастерские, в которых платья, жакеты и пальто YAKUBoWITCH создаются эксклюзивно и вручную.