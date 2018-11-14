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Валентин Юдашкин (Valentin Yudashkin) (104)
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Алексей Бобровский

Yudashkin Kids весна-лето 2019

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  • 14 Ноября 201812:57
Сюжеты: Валентин Юдашкин (Valentin Yudashkin), Весна-лето 2019

10 ноября   маленькие модники собрались в особняке на Волхонке, чтобы поздравить Галину Юдашкину с запуском линии Yudashkin Kids и посмотреть коллекцию сезона весна-лето 2019.
Показ Yudashkin Kids открыл сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, также в шоу приняли участие сын Юлии Барановской Арсений Аршавин, дочь Александра Реввы Амели и другие дети звезд. Закрывала показ дочка Филиппа Киркоров Алла-Виктория, которая вышла на подиум в пышном кремовом платье с букетом. На один вечер гости переместились в сказку Андерсена, где девочки и мальчики носят льняные шорты и рубашки, украшенные хлопковым кружевом, пышные платья-торты,     костюмы из денима, плетеные шляпки, цветочные венки и сумки-корзинки.

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