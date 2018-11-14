Yudashkin Kids весна-лето 2019

10 ноября маленькие модники собрались в особняке на Волхонке, чтобы поздравить Галину Юдашкину с запуском линии Yudashkin Kids и посмотреть коллекцию сезона весна-лето 2019.

Показ Yudashkin Kids открыл сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, также в шоу приняли участие сын Юлии Барановской Арсений Аршавин, дочь Александра Реввы Амели и другие дети звезд. Закрывала показ дочка Филиппа Киркоров Алла-Виктория, которая вышла на подиум в пышном кремовом платье с букетом. На один вечер гости переместились в сказку Андерсена, где девочки и мальчики носят льняные шорты и рубашки, украшенные хлопковым кружевом, пышные платья-торты, костюмы из денима, плетеные шляпки, цветочные венки и сумки-корзинки.