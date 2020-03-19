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Mercedes-Benz Fashion Week Russia (531)
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Артем Кузелев

Показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут онлайн

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  • 19 Марта 202015:50
Сюжеты: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли решение не проводить традиционные шоу в этом сезоне.

Показы Недели моды должны была пройти с 31 марта по 4 апреля, однако ситуация с распространением коронавируса изменила планы. Александр Шумский, президент Национальной палаты моды так прокомментировал новость: «Это было непростое решение, учитывая, сколько сил и ресурсов уже вложено в подготовку показов и домами моды, и нами, но оно не имело альтернативы, ведь речь идет о здоровье коллег, гостей и участников. До последнего момента мы рассматривали вопрос смещения Недели моды на более поздние даты, но в текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное».

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