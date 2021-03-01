Показы на СРМ – Collection Premiere Moscow

В павильонах Экспоцентра с 22 по 25 февраля прошла 35-я выставка CPM – Collection Premiere Moscow.
Отдельным сегментом выставки традиционно стала экспозиция торговых марок нижнего белья, пляжной моды – CPM Body & Beach.
В новом сезоне представлены такие участники как COSABELLA и RITRATTI MILANO (Италия), CYBELE и NATURANA (Германия), JOLIDON и PRELUDE MILANO (Румыния), AYTUG SOCKS и JOHN FRANK (Турция), PLUTO (Бельгия), LAETE и LE JOURNAL INTIME (Россия) и другие.
В рамках выставки прошли показы коллекций торговых марок нижнего белья, пляжной моды, а также одежды и аксессуаров для дома и йоги.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.