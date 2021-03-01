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Алексей Бобровский

Показы на СРМ – Collection Premiere Moscow

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  • 01 Марта 202120:15
В павильонах Экспоцентра с 22 по 25 февраля прошла 35-я выставка CPM – Collection Premiere Moscow. Отдельным сегментом выставки традиционно стала экспозиция торговых марок нижнего белья, пляжной моды – CPM Body & Beach. В новом сезоне представлены такие участники как COSABELLA и RITRATTI MILANO (Италия), CYBELE и NATURANA (Германия), JOLIDON и PRELUDE MILANO (Румыния), AYTUG SOCKS и JOHN FRANK (Турция), PLUTO (Бельгия), LAETE и LE JOURNAL INTIME (Россия) и другие. В рамках выставки прошли показы коллекций торговых марок нижнего белья, пляжной моды, а также одежды и аксессуаров для дома и йоги.
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