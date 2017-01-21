Показы русских дизайнеров в рамках Harbin Fashion Week 2017

В период с 12 по 16 января 2017 года в Харбине прошла 12-ая международная неделя моды Harbin Fashion Week. 120 дизайнеров из 34 регионов и стран показали свои коллекции. Российскую сторону представляли дизайнеры - Ася Соловьева, Сабина Горелик, Маргарита Бортникова и Марина Коротынскя (MARIS).

Asya Solov'eva

В новом сезоне Asya Solov'eva предлагает заглянуть в яркое будущее с оптимизмом и ожиданием волшебства. Ключевой особенностью коллекции стали андрогинные силуэты изделий и объемные вещи-унисекс, формы которых имитируют 3D-печать. В коллекции представлены женские и мужские модели рубашек, кардиганов и пальто, декорированные неоновыми вставками, светящимися нитями, фотопринтами и ассиметричными воланами. Дизайнер комбинирует натуральные и технологичные синтетические ткани, создавая сложную архитектуру образов.

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Цветовая палитра наилучшим образом отражает тему коллекции «KALEIDOSCOPE», раскрываясь яркими красками в причудливых сочетаниях: электрический синий, холодный серебряный, насыщенный розовый, неоновый желтый. Ткани украшены вышивкой из крупных разноцветных пайеток. «KALEIDOSCOPE» - это смелые эксперименты с формами, пропорциями, цветами и материалами, которые раскрывают основную идею дизайнера: жизнь – это калейдоскоп сказочных ощущений, волшебных впечатлений и праздник, который всегда с тобой.

Маргарита Бортникова - коллекция "Сплетая Кружева"

Эта коллекция — о любви двух людей друг к другу, о любви во всех ее проявлениях, о полярности и красоте нашего мира. Коллекция связывает утончённость и изысканность прошлого с динамичной современностью настоящего.

Все модели эксклюзивной авторской коллекции созданы из кружева ручной работы, в том числе и из элементов винтажного кружева. Вдохновением послужило «ирландское кружево», которое было очень популярно не только в Европе, но и в Америке; а в Англии считается, что этот вид кружева стал популярен благодаря королеве Виктории, которая обожала рукоделие и кружева. Коронованные особы по сей день хранят изделия из ирландского кружева как семейные реликвии. Например, на бракосочетании принца Дании в 2004 на невесте была одета вуаль из 100-летних ирландских кружев. В коллекции будут представлены уникальные музейные работы из Галереи Кружева, которым уже более 50 лет! Нейтральные оттенки, пастельные цвета, фантазии полупрозрачного кружева отражают многогранность женственности и элегантность классики.

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Каждая женщина мечтает быть особенной, слышать в свой адрес комплименты и ловить восторженные взгляды мужчин. Именно поэтому в данной коллекции будет представлена «мода плюс» для дам с роскошными формами. Мы убеждены, что каждая женщина красива, а безупречный крой дает возможность подобрать костюм для любой фигуры.

Абстрактные узоры старинного кружева, дополненные переплетениями изысканных украшений, подчёркивают чувственность женской красоты — это загадка, которую хочется разгадать. Платья замысловатой непредсказуемой формы оказывают почти гипнотическое действие – приковывают взгляды и помогают забыть о делах, погружая в романтическое настроение. Ведь удовольствие быть красиво одетой и находиться в окружении таких же красиво одетых людей не сравнить ни с чем!

Sabina Gorelik

Когда Олег Коротышев (Официальный представитель Harbin Fashion Week в России) пригласил меня участвовать на неделе моды в Харбине, я сразу захотела сделать что-то специальное для китайских моделей, для меня это была экзотика. У меня была возможность показать что из старых коллекций, например "7:40" или "Цирк", но хотелось чего-то другого, какой-то легкости, яркости, ненавязчивых ассоциаций с востоком. И я сделала коллекцию на базе своего фирменного цветка оригами, добавив ярких цветовых сочетаний. Получилось свежо, сочно и по-весеннему игриво.

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Марина Коротынскя - MARIS

Коллекция весна-лето 2017 "Акварельное счастье" является своеобразным воплощением неповторимой планеты - Земля. Через образы нежных, воздушных вечерних моделей, дизайнер стремилась подчеркнуть хрупкость и беззащитность нашей планеты, да и самого человека, который является неотъемлемой его частью. Коллекция построена на тонких цветовых переходах, как палитра художника... от нежно-сиреневого оттенка к золотисто-розовому, зелёному. Голубовато-персиковые сочетания сменялись нежно-голубым горохом, переходящим в золото. Тончайшие, струящиеся шифоны, шелка и фатины наполнили коллекцию воздухом и теплом весны.

Вся коллекция пронизана нежностью, чувственностью и любовью. Несколько платьев были выполнены в авторской 3D -технике, с помощью которой рождалась новая ткань с оригинальным узором.

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Фото - Dima Babushkin

Официальный представитель Harbin Fashion Week в России - Олег Коротышев (Oleg.Korotyshev@gmail.com). Дизанеры и фотограф выражают благодарность Олегу за возможность представить свои работы в Харбине и теплую дружескую компанию на протяжении всей поездки.