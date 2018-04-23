Покупательский поток в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» в марте увеличился на 16%

Данный рост эксперты связывают как с увеличением покупательского потока в целом, так и с ростом заполняемости небоскребов делового квартала «Москва-Сити»: например, недавно в одну из башен переехал Департамент городского имущества г. Москвы. Так же необходимо учесть, что рядом расположен «Экспоцентр», где с февраля начался сезон выставок. Все зарубежные и иногородние гости и участники выставок стараются посетить торговый центр, ставший, благодаря стеклянному куполу и танцующему фонтану, легендой. Тем более что на пятом этаже, в ресторанном дворике, расположены интересные концепты: один из немногих в Москве ресторанов кошерной кухни «Яффа», ресторан авторской кухни Mad Men, пивной ресторан Radeberger, знаменитый хоспер-бар Steak it easy, проект прославленного ресторатора Аркадия Новикова #FARШ, - здесь назначают бизнес-встречи, проводят романтические вечера.

В среднем за день через ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» проходит 120 тысяч покупателей. По-прежнему пальму первенства по популярности среди покупателей держат флагманский бутик «Московского Ювелирного Завода», «ЦУМ Дисконт», парфюмерный мультибрендовый магазин «Золотое яблоко» и Lady & Gentleman CITY.

- По данным Watcom, в марте Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади в московских торговых центрах сократился на 16,75% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. В ТРЦ «АФИМОЛЛ-Сити», в силу специфики объекта, наличия дополнительных трафикообразующих факторов, таких, как Москва Сити и Экспоцентр, рост Shopping Index в марте 2018 по отношению к аналогичному периоду 2014 года составил 73%, - говорит партнер по исследованиям компании Watcom Мария Вакатова. В исследования 2014 год берется как последний кризисный период для ритейла.

Серия проверок технической и противопожарной безопасности, прошедшие на волне печальных событий с ТРЦ в Москве и Кемерово, показали абсолютное соответствие инженерно-технических и противопожарных служб ТРЦ «АФИМОЛЛ-Сити» всем современным мировым стандартам.