Пол Эндрю – креативный директор Salvatore Ferragamo

Итальянский дом моды назначил дизайнера главой всех направлений.

Руководство итальянского дома моды Salvatore Ferragamo объявило кадровых перестановках и новых назначениях. Теперь глобальным креативным директором марки станет Пол Эндрю, который с 2016 года отвечал за линию женской обуви, а позже – за коллекции женской одежды. Теперь дизайнер будет отвечать за все направления дома. При этом бывший креативный директор мужской линии Гийом Мейянд получит должность студийного директора и будет работать под руководством Эндрю.