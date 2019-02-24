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Артем Кузелев

Пол Эндрю – креативный директор Salvatore Ferragamo

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  • 24 Февраля 201911:49
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Итальянский дом моды назначил дизайнера главой всех направлений.

Руководство итальянского дома моды Salvatore Ferragamo объявило кадровых перестановках и новых назначениях. Теперь глобальным креативным директором марки станет Пол Эндрю, который с 2016 года отвечал за линию женской обуви, а позже – за коллекции женской одежды. Теперь дизайнер будет отвечать за все направления дома. При этом бывший креативный директор мужской линии Гийом Мейянд получит должность студийного директора и будет работать под руководством Эндрю.

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