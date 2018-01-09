Пол Сарридж объединит показы Roberto Cavalli

Накануне Недели моды в Милане итальянский дом моды сообщил, что покажет женскую и мужскую коллекции вместе.

Новый креативный директор дома Roberto Cavalli продолжает экспериментировать и обновлять стратегию бренда. На днях Пол Сарридж сообщил, что представит мужскую и женскую коллекции сезона осень-зима 2018/19 на совместном показе в рамках Недели моды в Милане, шоу которой пройдут с 21 по 27 февраля. Объединение имеет экспериментальный характер и вероятно будет иметь место лишь один раз. В дальнейшем дом предполагает вернуться к привычному модному графику.