Пол Сарридж покидает дом Roberto Cavalli

Еще одним громким расставанием в индустрии на этой неделе стал разрыв итальянской марки со своим креативным директором.

Первыми новость опубликовали редакторы сайта WWD, однако в материале было обозначено, что официальных заявлений пока что не поступало ни от одной из сторон. Однако, учитывая авторитетность источника, можно с уверенностью сказать, что Пол Сарридж покидает пост креативного директора Roberto Cavalli. За два года, что дизайнер проработал в марке, ему удалось обновить ее стиль и выпустить несколько успешных коллекций.