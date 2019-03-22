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Артем Кузелев

Пол Сарридж покидает дом Roberto Cavalli

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  • 22 Марта 201913:35
Сюжеты: Roberto Cavalli

Еще одним громким расставанием в индустрии на этой неделе стал разрыв итальянской марки со своим креативным директором.

Первыми новость опубликовали редакторы сайта WWD, однако в материале было обозначено, что официальных заявлений пока что не поступало ни от одной из сторон. Однако, учитывая авторитетность источника, можно с уверенностью сказать, что Пол Сарридж покидает пост креативного директора Roberto Cavalli. За два года, что дизайнер проработал в марке, ему удалось обновить ее стиль и выпустить несколько успешных коллекций.

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