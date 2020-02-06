Пол Смит отказался от использования кожи некоторых животных

Британский бренд Paul Smith перестанет использовать шкуры экзотических животных в производстве своих коллекций.

Британская марка Paul Smith больше не будет использовать шкуры экзотических животных при создании коллекций. В список материалов, которые бренд Пола Мита не будет больше закупать, вошли шкуры аллигаторов, козлов, страусов, змей и кенгуру. В организации PETA поддержали решение дизайнера: «За каждым аксессуаром, сделанным из шкуры кенгуру, питона или аллигатора, стоит животное, которое не хотело умирать. Решение, принятое в Paul Smith, избавит животных от страданий. PETA призывает другие бренды последовать этому доброму примеру».