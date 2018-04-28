Польза природы без побочных эффектов

На старение кожи влияет бесчисленное множество факторов. На некоторые из них можно повлиять, но один останется неизменным: процесс естественного старения. Это – ключевой фактор, определяющий то, как выглядит наша кожа. Казалось бы, ситуация безвыходная, но есть вещи, которые можно изменить. Неправильный образ жизни, пищевые привычки и окружающая среда могут привести к преждевременному старению кожи. В наших силах повернуть этот процесс вспять с инновационной технологией от Teana Laboratories.

Антивозрастной ретиноидоподобный ингредиент Голубой ретинол (Lanablue) включает в себя экстракт уникальных сине-зелёных водорослей, произрастающих в озере Кламат (штат Орегон, Северная Америка). Эти дикорастущие водоросли содержат природные аминокислоты, липиды, глюциды, пигменты, широкий спектр витаминов В1, В2 и минералов, а также особые пигменты, обуславливающие их глубокий голубой цвет. Голубой ретинол стимулирует обновление клеток, разглаживает складки и морщины, уплотняет эпидермис и укрепляет клеточный иммунитет, не вызывая побочных реакций, в отличие от ретинола. Микроводоросли способствуют активации врожденного иммунитета, приводя в действие механизмы естественного омоложения.

Известный своими омолаживающими и выравнивающими свойствами ретинол подходит далеко не всем, поскольку его применение может сопровождаться такими побочными действиями, как краснота, сухость, раздражение и зуд. Но омолаживающая линейка Teana соединила в себе все полезные свойства ретинола без побочных эффектов. В отличие от ретиноидов Lanablue может быть рекомендован даже при чувствительном типе кожи, обеспечивая при этом такой же результат. Голубой ретинол вызывает активацию тех самых генов, которые запускают процесс омоложения, что и сам ретинол, но при этом бережно относится к коже. Этот полностью натуральный, ценный компонент благоприятно воздействует на все типы кожи, в том числе на очень зрелую кожу.

Омолаживающая серия «Blue retinol» от Teana с Голубым ретинолом и экстрактом трехцветной фиалки включает в себя 5 средств, которые можно применять как в системе, так и по отдельности: крем «Сапфировая тайна», сыворотка «Бирюзовый шелк», маска «Аквамариновое чудо», крем для век «Лазурная мечта» и легендарный кислотный пилинг «Огненный топаз». 95% опрошенных подтвердили положительный результат после 21 дня применения.

«Blue Retinol» — ваша внешность способна поражать сердца!