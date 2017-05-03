Полеты наяву, а не во сне

С тех пор, как в 1903 году первый воздушный аппарат поднялся в небо, этот вид транспорта приобрел огромнейшую популярность. Каждые три секунды от земли отрывается самолет, на борту которого находятся пассажиры. Одни летят на отдых, другие – на деловую встречу, третьи – на шоппинг, четвертые - на симпозиум или конференцию. Почему многие люди отдают предпочтение воздушному транспорту? Вопрос риторический. Самолет – это самый быстрый и самый безопасный способ передвижения. Почему самый быстрый – это вполне понятно, Но почему самый безопасный? Как убедительно доказывает статистика, поездки на автомобиле в 200 раз опаснее авиаперелетов. Еще один факт - количество людей, погибших при встрече с «безобидными» бегемотами составляет 3000 человек в год. А в авиакатастрофах в год гибнет около 580 человек.

Какие еще преимущества, предоставляет перелет, кроме отсутствия в салоне милых бегемотиков? Конечно же, самый высокий уровень сервиса. Чтобы полет для пассажиров прошел максимально комфортно, авиаперевозчики оказывают массу дополнительных услуг. Большинство из которых, входит в стоимость авиабилетов. Кстати, приобрести дешевые авиабилеты можно на AviaSales.ru. На этом уникальном метопоисковике представлена информация о рейсах и стоимости билетов от 728 ведущих авиакомпаний.

Но вернемся к услугам. Итак, к обязательным услугам, которые должны оказывать авиаперевозчики, относятся: медицинские, информационные и справочные услуги. На борту самолета всем пассажирам предложат напитки, закуски, газеты, журналы. Кстати, в число обязательных услуг входит и телевидение. В салоне самолета удобные кресла, оснащенные индивидуальным освещением и вентиляцией. Это обычный сервис, к которому все мы уже привыкли. Но есть и другие услуги, которые предлагают своим пассажирам некоторые авиакомпании. Например, корейский авиаперевозчик Asiana Airlines ввел новую услугу, которая включает в себя заочную экскурсию по Корее. Проводят эту экскурсию стюардессы, переодетые в традиционные корейские костюмы. Во время экскурсии все желающие могут обратиться к услугам гадалки и посмотреть довольно забавные фокусы. Немецкая компания Lufthansa предлагает своим пассажирам взглянуть на полет глазами пилота. Эта услуга стала возможной, благодаря прикрепленным к борту самолета камерам.

Хотелось бы также отметить, что большинство авиакомпаний с особым вниманием относятся к самым маленьким пассажирам. К их услугам удобные люльки, специальные кресла, игры и приставки, книжки и яркие игрушки.

Помните слова известной песни: «Первым делом, первым делом самолеты….» Ну, а как насчет девушек? Психологи утверждают, что чаще всего с первого взгляда мужчины влюбляются в стюардесс. Как знать, может и вас ожидает любовь на высоте десяти тысяч метров над землей?!

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