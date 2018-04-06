Полная энциклопедия Barbie

«…Она – чудо. Вечное чудо и само воплощение моды: всегда в ногу с последними идеями. Она не только икона стиля, но и сама дарует вдохновение. Символ энергии, а следовательно – символ жизни…» - говорит Кристиан Лакруа (модельер).

С 1959 года Барби постоянно меняется и потому до сих пор является отражением вкуса и стиля исторического периода, в котором живет. Именно в Барби проявились эстетические и культурные трансформации, случившиеся за более чем полувековую историю ёё существования. Как отмечает Диана фон Фюрстенбрег - «Барби – независимая и уверенная в себе женщина, с необыкновенной способностью наслаждаться жизнью, при этом всегда и везде оставаясь обворожительной».

Но, в отличие от других символов эпохи, она, будучи всего лишь куклой, может существовать вне времени и пространства, укрепляя свой статус легенды, иконы моды и гласа народа.

На 209 страницах этой уникальной, богато иллюстрированной книги вы сможете познакомиться с источниками вдохновения создателей куклы, интереснейшими фактами, редчайшими коллекционными сериями и оценить, насколько далеко распространилось влияние маленькой пластмассовой модницы.

Книгу можно приобрести на сайте:

https://www.respublica.ru/knigi/iskusstvo-dizayn-i-moda/moda-i-stil/472196-barbi-the-icon-polnaya-entsiklopediya

Справка о компании Mattel:

Компания Mattel – один из мировых лидеров в области производства и дистрибьюции игрушек; штаб-квартира – в Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компания основана в 1945 году в США Рут Хэндлер, Эллиотом Хэндлером и Гарольдом Мэтсоном. Представительство в РФ открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel: Barbie, FisherPrice, HotWheels, Scrabble, Uno, - продаются более чем в 146 странах.

Barbie® – кукла, ставшая всемирно признанной иконой стиля для девочек, вместе с которой они взрослеют, учатся и постигают основы стиля и красоты. Названа создательницей куклы Рут Хэндлер в честь дочери Барбары. По данным на январь 2012 года, по всему миру было продано более 300 млн кукол Barbie ®.