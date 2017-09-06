Полуфинал конкурса красоты "Мисс Федерация 2017"

8 сентября в одном из любимых мест Москвы – Royal Bar - состоится настоящий праздник красоты во всех проявлениях, кульминацией которого станет знакомство с финалистками конкурса красоты «Мисс Федерация 2017».

В программе шоу: выступления известных артистов, знакомство с самыми красивыми девушками России, дефиле, праздничная викторина с призами, в которой смогут принять участие все гости вечера и награждение одной из участниц в номинации Мисс Royal Bar Moscow. Поскольку дата полуфинала - канун второго по популярности женского праздника – Международный День Красоты, организаторы будут чествовать красоту во всех проявлениях.

Мы можем отличаться друг от друга всем: цветом кожи, религией, взглядами на жизни, но перед истинной красотой у каждого из нас замирает сердце, захватывает дух, возникает ком в горле, появляются мурашки. Но понятие этой захватывающей дух красоты у каждого – свое. Поэтому многим может показаться необъективным выбор той или иной королевы красоты на конкурсах. Из множества красавиц, прошедших непростой отбор обычно выбирают одну, награждая лентой и короной. На этом праздник заканчивается. Организатор конкурса «Мисс Федерация», основатель PR-агентства Irbis Media Group Иван Ирбис, всегда считал это несправедливым, поэтому когда представилась возможность учредить свой конкурс красоты, он выбрал совершенно новый формат: все прошедшие в финал девушки получают номинации и, что не мало важно, полезные призы для своего развития. Таким образом, они получают все возможности для яркого старта.

Так, уже на первом конкурсе, прошедшем в прошлом году, девушки получили: контракты с модельным и кастинг-агентством, фотосессии люкс-класса, развороты в глянцевых журналах и многие другие гранты от жюри и партнеров конкурса, а количество подарков было невозможно унести в двух руках. Кто претендует на победу в этом году? Мы узнаем на полуфинале 8 сентября.

Среди специально приглашенных гостей: Лена Князева, Базиль, группа Retroville, Миля.

Ведущие: Екатерина Кузьмина, Иван Ирбис

Официальные партнеры: центр иностранных языков Eurospeak, сеть центров эстетической медицины IconLab, шоу-рум Melavane Shop, врач косметолог-дераматоловенеролог и трихолог Ольга Куй-Беда, вязанныйhand-made VasKa Knitting, топовый стилист Ирина Райд, глянцевый журнал Megapolis Time.

Аккредитация и резерв столов: agency.i.m.g@gmail.com

Сбор гостей: 19:00

Начало: 20:00