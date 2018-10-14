Полёт фантазии сквозь летопись времён с аксессуарами Radical Chic

Сквозь летопись времён неизменно любимыми предметами гардероба представителей всех стран и эпох являются платки. Мировая галактика тканей, текстур, форм, размеров, рисунков, способов применения поражает воображение! Уникальный аксессуар или неотъемлемый элемент национальной принадлежности, религиозной культуры и профессиональной одежды… Судьба платка определяется его предназначением.

Замечательно, что сейчас мы имеем возможность поддаться искушению выбором от компании Radical Chic.

Radical Chic (РэдикалШик) - российская марка, отражающая все стороны жизни динамичного и космополитичного мегаполиса - Москвы! Платки, шали, палантины марки Radical Chic можно найти в ее собственном магазине в Москве на Патриарших прудах, в интернет-магазине, а также в главных универмагах Москвы, таких как ГУМ, Петровский Пассаж, Весна, Смоленский пассаж, во всех крупных городах России и многих странах Европы. Также можно заказать оптом.

8 октября представителей СМИ пригласили на территорию, где планируются и рождаются художественные шедевры.

Из экскурсии, проведённой основателем марки Александрой Калошиной, очевидно, что именно высокопрофессиональное отношение и системный, научно-обоснованный подход на всех этапах производства, начиная с прогнозирования отдалённого покупательского спроса и модных тенденций на конкретный период времени, позволили Radical Chic не только завоевать пьедестал успеха, но и заслуженно сохранять свои лидирующие позиции в условиях жесточайшей конкуренции.

В столице модной индустрии, Париже, где лучшие профессионалы стремятся, чтобы хотя бы один из их рисунков был включён в журнал с огромным тиражом, неоднократное включение сразу нескольких произведений Radical Chic – бесспорное доказательство мирового признания. И особенно приятно, когда основная часть привезённой в Париж коллекции практически мгновенно реализуется.

Марку Radical Chic производит российская студия текстильного дизайна SOLSTUDIO TEXTILE DESIGN. Студия входит в число европейских лидеров.

Ее дизайнами открываются стенды тенденций зарубежных профессиональных выставок. SOLSTUDIO TEXTILE DESIGN - многолетний участник крупнейших мировых выставок Premiere Vision (Paris), Texworld (Paris), Indigo PV (New-York), Munich Fabric Start (Munich), имеет пятнадцатилетний опыт работы в области текстиля. В портфолио студии тысячи готовых дизайнов.

В сентябре 2014 года SOLSTUDIO TEXTILE DESIGN стала победителем наиболее престижного текстильного конкурса парижской выставки Premiere Vision (Paris) сезона Fall winter 2015-16 , о чем сообщено в официальных материалах PV в сентябре 2014 года. Принт «Рентген цветка» был нанесен на собственную продукцию Premiere Vision, как образец лучшего дизайна сезона.

SOLSTUDIO составляет собственные цветовые прогнозы, ведет анализ развития текстильных тем и fashion стилистики, использует материалы ведущих европейских тренд-бюро. Среди заказчиков студии производители ткани и одежды из Италии, Франции, Германии, Англии, Америки, Китая, Японии, Австрии, Турции, ЮАР, Кореи, Польши, российские компании.

Сотрудники студии - квалифицированные специалисты в области современного производства и нанесения рисунка на ткань от традиционных методов до Digital (InkJet) печати. В работе используется наиболее современные компьютерные программы, не имеющие аналогов в России. В коллективе студии - профессиональные художники, дизайнеры, модельеры.

На пресс-дне Александра Калошина лично демонстрировала платки из новой коллекции Radical Chic.

Вот на нежном кружевном узоре из роскошных роз исполняет мелодичные трели соловей – «маленький волшебник белой рощи». Создаётся невероятное ощущение, что присутствующие как будто находятся в этих чудесных зарослях, наслаждаясь благоухающим ароматом и звонким пением.

Платок, центральным элементом которого является гордая рысь, также доставляет необыкновенное визуальное и тактильное наслаждение. И маленькая птичка, беззаботно парящая рядом с великолепным хищником, напоминает нам, как хрупко каждое мгновение нашей жизни…Удивительное сочетание оттенков на этом платке позволяет использовать его в качестве универсального аксессуара к любому цветовому выбору в Вашем образе.

В двух цветовых вариантах представлен платок, где главные персонажи – озорные пушистые белочки, с нетерпением ожидающие своих счастливых владельцев, чтобы порадовать их игривыми шёлковыми переливами.

Художник-модельер поделилась планами о широком представлении изделий в Китае, продемонстрировав платок с изображением элементов Великой Китайской стены и национальной символики этого древнего государства. Дизайнер уточнила, что для создания этого экземпляра привлекался специальный консультант для исключения каких-либо изображений, не допустимых Китайской философией.

Всех присутствующих также очень впечатлили платки, в основе рисунков которых- бережный труд с кальками русского художника начала 20 века.

Платок с русским колоритом и надписью «Москва. Кремль» будет достойным украшением гардероба как истинного патриота Родины, так и всех гостей столицы.

В целом , все представленные образцы завораживают сложностью композиций и расцветок.

Необходимыми и всегда актуальными аксессуарами являются зонты.

Представленная на пресс-дне коллекция зонтов Radical Chic имеет несколько отличительных особенностей: купол каждого зонта двухслойный, изображения внешней и внутренней поверхностей различны, а спицы искусно завуалированы в ткань.Такая конструкция гарантирует и надёжность, и привлекательность в эксплуатации. Например, в сложенном состоянии зонт воспринимается как букет тюльпанов или дружная стайка ярких представителей флоры.

И разве не приятный сюрприз, когда вокруг -стремительные стрелы дождя или пронзительные холодные капельки, а при открывании зонта над Вами внезапно расцветают тюльпаны или «сплетается беседка» из тропической фауны?!

Хочется отметить: ассортимент платков и зонтов Radical Chic настолько очаровывает и пленяет, что самый искушённый перфекционист непременно будет покорён!

Благодарим Radical Chic за красоту, желаем и в дальнейшем парить на крыльях стиля, вкуса и элегантности!

Корреспондент: Бурулёва Юлия

Фотограф: Логинова Татьяна