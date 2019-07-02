Полюби свою кожу: правила дневного и вечернего ухода

Суточные циклы. Градация между средствами существует не случайно, каждый тип отличается по своей структуре, составу и целям. Более того, важно знать, что максимально эффективный уход – это тот, который соотносится с нашими внутренними часами. Именно поэтому стоит подбирать средства, подстраиваясь под циркадные ритмы нашей кожи.
Циркадные ритмы – природные циклы день-ночь, которые контролируются специальными генами. Так, в первой половине дня, клетки нацелены на борьбу со стрессами окружающей среды, а во второй – кожа настраивается на восстановление и регенерацию. Подбирая себе уходовую косметику, заранее обдумайте, когда наиболее эффективно применить то или иное средство.
Дневной уход. Основной направленностью дневного ухода является поддержание тонуса и оптимального уровня увлажненности, а также защита от негативных факторов. Начинайте свой день с очищения, которое избавит вас от излишков себума. Затем обязательно тонизируйте кожу, наносите сыворотку и бустер, закрепляйте утренний комплекс любимым кремом. Такая схема позволит дневному макияжу ложиться ровнее и обеспечит качественный уход до самого вечера. Прекрасным примером легкой текстуры будет служить микрофлюид из серии OCCLUX от бренда Teana. Средство имеет изумительно легкую текстуру и обеспечивает глубокое проникновение активных ингредиентов глубоко в кожу.
Вечерний SPA. Когда время близится ко сну, представительницы прекрасного пола имеют долгожданную возможность создать себе небольшой праздник и устроить салон красоты у себя дома. Нанесите маску, включите любимое кино и наслаждайтесь вечером. Рекомендуем попробовать последнюю новинку косметического бренда Teana – съедобные маски-смузи. На 100% натуральные маски увлажнят, успокоят и выровняют тон кожи, а яркий фруктовый аромат добавит незабываемые нотки свежести. Какао-клубника, банан-кокос или яблоко-малина – выбери свой вкус!
Вечерний уход. Ночная косметика должна учитывать биохимические процессы, которые происходят ночью, и помогают коже справляться с актуальными проблемами и восстановиться после накопленных за день стрессов. Омолаживающий крем с голубым ретинолом и экстрактом трехцветной фиалки «Сапфировая тайна» усилит синтез коллагена и эластина, скорректирует овал лица, глубоко увлажнит кожу и вернёт ей потерянную упругость. Будьте готовы к вау-эффекту на следующее утро, ведь за несколько часов сна данный крем сотворит настоящие чудеса!
Кожа вокруг глаз. Да, эта нежная зона заслуживает особого внимания и отдельной баночки в вашей косметичке. Из-за отсутствия сальных желез кожа особенно чувствительна к внешним стрессам. Эксперты Teana советуют попробовать на себе эффект лифтинг-крема для век от морщин, темных кругов и мешков под глазами Extreme Beauty. Средство оказывает видимый ботокс-эффект, делая кожу мягкой и эластичной. Масло вечерней примулы замедляет процессы старения кожи, гексапептид оказывает расслабляющее влияние на мышцы, разравнивая уже существующие морщинки, а пентапептид вызывает уменьшение мышечной активности, препятствуя возникновению новых неровностей.
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