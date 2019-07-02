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Косметика и парфюмерия (546)
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Минаева Дарья Сергеевна

Полюби свою кожу: правила дневного и вечернего ухода

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  • 02 Июля 201916:06
Сюжеты: Косметика и парфюмерия
Мы все хотим оставаться привлекательными и завораживать своей красотой и молодостью как можно дольше, но, к сожалению, не зная базовых правил ухода, мы рискуем быстро потерять волшебство идеальной и упругой кожи. Эксперты Teana делятся эксклюзивными косметическими лайфхаками, как ухаживать за собой так, чтобы все вокруг были уверены, что вам известен секрет молодильного яблочка.

 

Суточные циклы. Градация между средствами существует не случайно, каждый тип отличается по своей структуре, составу и целям. Более того, важно знать, что максимально эффективный уход – это тот, который соотносится с нашими внутренними часами. Именно поэтому стоит подбирать средства, подстраиваясь под циркадные ритмы нашей кожи.

 

Циркадные ритмы – природные циклы день-ночь, которые контролируются специальными генами. Так, в первой половине дня, клетки нацелены на борьбу со стрессами окружающей среды, а во второй – кожа настраивается на восстановление и регенерацию. Подбирая себе уходовую косметику, заранее обдумайте, когда наиболее эффективно применить то или иное средство.

 

Дневной уход. Основной направленностью дневного ухода является поддержание тонуса и оптимального уровня увлажненности, а также защита от негативных факторов. Начинайте свой день с очищения, которое избавит вас от излишков себума. Затем обязательно тонизируйте кожу, наносите сыворотку и бустер, закрепляйте утренний комплекс любимым кремом. Такая схема позволит дневному макияжу ложиться ровнее и обеспечит качественный уход до самого вечера. Прекрасным примером легкой текстуры будет служить микрофлюид из серии OCCLUX от бренда Teana. Средство имеет изумительно легкую текстуру и обеспечивает глубокое проникновение активных ингредиентов глубоко в кожу.

 

Вечерний SPA. Когда время близится ко сну, представительницы прекрасного пола имеют долгожданную возможность создать себе небольшой праздник и устроить салон красоты у себя дома. Нанесите маску, включите любимое кино и наслаждайтесь вечером. Рекомендуем попробовать последнюю новинку косметического бренда Teana – съедобные маски-смузи. На 100% натуральные маски увлажнят, успокоят и выровняют тон кожи, а яркий фруктовый аромат добавит незабываемые нотки свежести. Какао-клубника, банан-кокос или яблоко-малина – выбери свой вкус!

 

Вечерний уход. Ночная косметика должна учитывать биохимические процессы, которые происходят ночью, и помогают коже справляться с актуальными проблемами и восстановиться после накопленных за день стрессов. Омолаживающий крем с голубым ретинолом и экстрактом трехцветной фиалки «Сапфировая тайна» усилит синтез коллагена и эластина, скорректирует овал лица, глубоко увлажнит кожу и вернёт ей потерянную упругость. Будьте готовы к вау-эффекту на следующее утро, ведь за несколько часов сна данный крем сотворит настоящие чудеса!

 

Кожа вокруг глаз. Да, эта нежная зона заслуживает особого внимания и отдельной баночки в вашей косметичке. Из-за отсутствия сальных желез кожа особенно чувствительна к внешним стрессам. Эксперты Teana советуют попробовать на себе эффект лифтинг-крема для век от морщин, темных кругов и мешков под глазами Extreme Beauty. Средство оказывает видимый ботокс-эффект, делая кожу мягкой и эластичной. Масло вечерней примулы замедляет процессы старения кожи, гексапептид оказывает расслабляющее влияние на мышцы, разравнивая уже существующие морщинки, а пентапептид вызывает уменьшение мышечной активности, препятствуя возникновению новых неровностей.
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