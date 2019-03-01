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Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko) (25)
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Артем Кузелев

Поп-ап стор Ulyana Sergeenko открылся в Москве

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  • 01 Марта 201913:28
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko)

В столичном «Петровском Пассаже» начал работу временный магазин российского дизайнера.

Еще 11 февраля марка Ulyana Sergeenko открыла в «Петровском Пассаже» свой первый поп-ап стор. Временный бутик расположился во второй линии торгового центра и будет работать до 1 мая. В ассортименте магазина сезонная коллекция Ульяны Сергеенко, а также коллекция аксессуаров.

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