Поп-ап стор Ulyana Sergeenko открылся в Москве

В столичном «Петровском Пассаже» начал работу временный магазин российского дизайнера.

Еще 11 февраля марка Ulyana Sergeenko открыла в «Петровском Пассаже» свой первый поп-ап стор. Временный бутик расположился во второй линии торгового центра и будет работать до 1 мая. В ассортименте магазина сезонная коллекция Ульяны Сергеенко, а также коллекция аксессуаров.