Pop-up store бренда «Эконика» в универмаге "Цветной"

5 июля в универмаге «Цветной» на 1 этаже открылся эксклюзивный pop-up store бренда «Эконика» с коллекцией Ruban for Ekonika

У клиентов универмага появилась уникальная возможность первыми приобрести лимитированную капсульную коллекцию Ruban for Ekonika. Ведь в салоны и интернет-магазин сети «Эконика» коллекция дизайнерского дуэта Ruban начнет поступать только с 12 июля.

Капсульная коллекция Ruban for Ekonika вдохновлена работами знаменитого итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Дизайнерская команда Ruban, вдохновившись полотнами Модильяни, расписала холст густыми акриловыми красками в насыщенной гамме, свойственной итальянцу, и включила туда знаковые элементы его портретов, всегда точно передающие характер героинь: губы и глаза. Рисунок на холсте стал основным паттерном коллаборации и был нанесен на шелк и кожу – на туфлях, ботильонах, платках и сумках. Амедео Модильяни также уделял особое внимание изображению глаз и губ – они становились важной частью характера его героинь. Дизайнеры Ruban выбрали стилизацию этих деталей в виде витражей. Это дань родной художнику Италии и приютившему живописца Парижа с его знаменитыми Нотр-Дамом и Сент-Шапель.

Цветовая палитра созвучна гамме, которую использовал сам художник. Это сдержанные, приглушенные оттенки: пудровый, кремовый, сизый, тауп, а также более яркие, густые природные цвета в качестве акцентов – бирюзовый, брусничный. Материалы коллекции - кожа, шелк, натуральная замша, мех.

В коллекции можно найти как женственные элегантные модели, так и спортивный casual.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru