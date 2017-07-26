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Артем Кузелев

Пополнение в команде британского Vogue

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  • 26 Июля 201711:59
Сюжеты: Vogue

На днях к самой звездной редакции присоединились визажист Пэт Макграт и модель Адвоа Абоа.

Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул продолжает кадровые перестановки. Делает это он с большим размахом, приглашая присоединиться к команде настоящих звезд. Недавно стало известно, что в состав редакции вошли Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Стив МакКуин и Грейс Коддингтон, а сегодня были объявлены имена новых сотрудников. Теперь бьюти-редактором издания станет известный британский визажист Пэт Макграт.

Также в команду вошли британская модель и активист Адвоа Абоа, бывший фоторедактор журнала W Кэролайн Вольф, новый креативный директор Йохан Свенссон, фэшн-директор Клаудиа Крофт, новостной редактор Оливия Сингер и модный критик Андерс Кристиан Мэдсен. Вау!

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