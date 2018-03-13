Пополнение в семье ароматов Yves Saint Laurent

Парижский дом моды выпустил новые ароматы, посвященные адресам, которые связаны со знаменитым брендом.

Коллекция кутюрных ароматов Le Vestiaire des Parfums пополнилась недавно тремя новинками. По замыслу парфюмеров дома, каждый аромат отражает нестандартный вкус Ива Сен-Лорана и посвящен реальному парижскому адресу, связанному с историей марки: 24 rue de l’Universite, 37 rue de Bellechasse и 6 place Saint Sulpice. Первый адрес – это гостиница Hotel de Senecterre, особняк XVII века, в котором располагается студия Saint Laurent. Второй – бывшее цистерцианское аббатство Penthemont, где скоро расположится головной офис бренда. Третий – один из старейших бутиков Yves Saint Laurent.

В России ароматы можно приобрести в новом корнере YSL Beaute в ЦУМе по цене 22 037 рублей за флакон.