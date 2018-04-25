Популярность Vetements продолжает расти

Проект Lyst опубликовал очередной рейтинг, согласно которому марка Демны Гвасалии оказалась одной из самых популярных.

Недавние слухи о том, что дела бренда Vetements идут плохо и марке грозит закрытие, не оправдались. Новый рейтинг, составленный специалистами проекта Lyst, показывает, что марка Демны Гвасалии не только не сдает позиций, но и поднимает свой уровень популярности. По итогам первого квартала текущего года бренд занимает в топе третье место, уступая Balenciaga и Gucci.