Огни гирлянд и запах мандарин, "Один дома" и "Ирония судьбы", подарки и чудеса — в декабре мы окружены волшебной атмосферой праздника и с огромным нетерпением ждем главной ночи года! А чтобы скрасить Ваше ожидание и сделать каждый день наполненным красотой, популярный сервис бьюти-боксов Royal Samples выпустил свой АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ!

Эта шикарная новинка содержит в себе сразу 12 лучших средств из мира красоты и здоровья, которые помогут правильно позаботиться о коже и волосах, а также создать потрясающий макияж!

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