Пора в школу: новая детская коллекция на Aizel.ru

Подобрать необходимые предметы гардероба можно у Balloon and Butterfly, Bonpoint, Ruban Kids, Junior Republic, Jacote и многих других известных брендов, которые обновили детскую линейку в преддверии начала учебного года. Не секрет, что в младших классах присутствует строгий дресс-код, отступать от которого не желательно, но даже в этом случае можно одеть своего малыша стильно и уникально, особенно если правильно расставить акценты и выбрать подходящие аксессуары. Девочки могут надеть мини – или плиссированную юбку вместо обычной, колготки заменить гетрами, а в качестве верха - блузку с ажурным воротником. Отличным дополнением к образу станут лоферы и яркий аксессуар, например, ободок с аппликацией. Мальчикам же можно ограничиться серым меланжевым костюмом и голубой сорочкой, завершив look ботинками на шнуровке и ярким рюкзаком с необычным рисунком - такой образ всегда будет выигрышным.

Учащиеся средних классов чувствуют себя более свободно в выборе одежды, но принцип остается неизменным. Поэтому в случае, если ваш ребенок уже не в младшей школе, обратите внимание на не теряющий свои позиции деним. Если же в школе сджинсы синего цвета не одобряют, выберете черные Они отлично сочетаются с блузками и рубашками, а на ногах могут быть балетки или ботинки. Девочки также могут прибегнуть к универсальному наряду, который подойдет как для школы, так и для поездки к родственникам или похода с подружками в кино – платье casual. Для школы можно примерить так называемый «бретонский топ», известный как тельняшка. Платье в таком стиле будет как раз кстати. Мальчики же вольны выбрать любые модные джинсы классического кроя и дополнить их рубашкой с бордовым жилетом и, например, стильными кожаными кедами. Если деним находится под строгим запретом в учебном заведении, зауженные брюки со стрелками будут смотреться ничуть не хуже