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Артем Кузелев

Портал The Blueprint проведет паблик-ток с Татьяной Парфеновой

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  • 13 Ноября 201910:13
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova)

В эту субботу в рамках IV Санкт-Петербургского международного ремесленного конгресса пройдет молодежный форум «NEO – Промыслы».

В рамках деловой программы мероприятия пройдет серия лекций от признанных экспертов отечественной индустрии моды. Среди заявленных спикеров известные дизайнеры, стилисты, журналисты и исследователи. Одним из самых заметных событий форума станет паблик-ток «Будущее ручной работы и ремесел в цифровом мире. Роль Haute Couture в сохранении традиций», который проведут шеф-редактор онлайн-издания The Blueprint Ольга Страховская и партнер коммуникационного агентства WLH, бренд-директор Farfetch и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин. Гостьей встречи станет Татьяна Парфенова, дизайнер и основательница российской марки Tatyana Parfionova. Главная тема события – адаптация традиций от-кутюр к социальным изменениям и новым технологиям.

Вход на форум свободный, однако требует электронной регистрации.

 

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