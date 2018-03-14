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Артем Кузелев

Портной Дэппер Дэн станет героем фильма

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  • 14 Марта 201811:31

История знаменитого портного Дэниела Дэя по прозвищу Дэппер Дэн стал основой сценария нового байопика.

Гарлемский портной Дэппер Дэй станет героем нового фильма. Его история, а вернее – собственноручно написанные мемуары, легла в основу байопика. За последние несколько десятков лет Дэй из простого портного превратился в настоящую звезду моды и даже успел поработать с Алессандро Микеле и Gucci. Совместно с итальянским домом моды американец основал и собственное ателье (после того, как Микеле был уличен в плагиате, скопировав дизайн Дэя). Главные действия фильма будут происходить в 1980-х годах в Гарлеме, когда портной начинал карьеру. Премьера запланирована на будущий год.

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