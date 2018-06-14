Последний крик моды: советы израильского дизайнера

Сегодня гольфы можно встретить практически во всех коллекциях известных модельеров. Их носят знаменитости и люди, не связанные с публичностью. Многие женщины, следящие за модными новинками, уже успели пополнить свой гардероб этой пикантной вещичкой. Но, чтобы попасть в модную струю, важно правильно сочетать гольфы с другими элементами одежды. О том, как правильно подчеркнуть стиль и красоту женских ножек, сегодня расскажет один из известных дизайнеров страны.

С чем носить гольфы?

Сложно поверить, но гольфы в наши дни сочетают практически с любой одеждой. Для повседневной носки их комбинируют с юбками, платьями, женственными туфельками на каблучке, элегантными летними босоножками. Самые смелые выбирают образ, состоящий из коротких шорт, гольфов и спортивной обуви. Желательно не создавать ансамбли из гольфов и строгих платьев – они не подходят для офисного или делового стиля.

Кому подойдут гольфы?

Стилисты уверены, что этот аксессуар отлично смотрится на полненьких и стройных девушках. Нет ограничений и по возрасту. Гольфы выбираются такой длины, которая выгодно подчеркнет достоинства фигуры. Но следует помнить, что верхняя кромка гольфов акцентирует внимание на той части ноги, где она находится. Девушкам с идеальной формой икроножных мышц лучше выбрать изделие длиной до середины икр. Хотите подчеркнуть красивые колени – покупайте гольфы до колена. Модные женские платья из трикотажа отлично сочетаются с удлиненными плотными гольфами – гольфинами. Такой лук подойдет молодым девушкам, предпочитающим уличный стиль. Гольфы носят поверх колготок, с босоножками и туфлями на каблуке, в обтяжку или слегка присобранными.

Выбираем цветовую гамму гольфов

Сегодня спросом пользуются не только однотонные гольфы, но и изделия с оригинальным, порой даже неожиданным принтом. На пике популярности флористические и анималистические принты, ткань в полоску или клетку. Если вы придерживаетесь традиционного стиля, то можно подобрать гольфы в тон с юбкой или платьем. Не утратили актуальность гольфы телесного цвета с неброским рисунком.

Чтобы чулочные изделия радовали Вас своим качеством и ярким оттенком в течение длительного времени, за ними важно правильно ухаживать. Старайтесь выбирать плотные чулки. Стирать их рекомендуется исключительно вручную.