Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Последняя норковая ферма в Германии закрыта

  • 199
  • 0
  • 02 Апреля 201913:05

Владелец хозяйства сообщил о закрытии и ликвидации производства.

В немецком городе Раден закрылась последняя норковая ферма в стране. Решение о ликвидации хозяйства владелец принял под давлением общественности и строгих ветеринарных требований. Ранее зоозащитникам, вооруженным дронами, удалось доказать, что животные на ферме содержатся в недопустимых условиях, ограничены в движении и доступе к питьевой воде. После публикации отчета экологов производство было закрыто.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru