Последняя норковая ферма в Германии закрыта

Владелец хозяйства сообщил о закрытии и ликвидации производства.

В немецком городе Раден закрылась последняя норковая ферма в стране. Решение о ликвидации хозяйства владелец принял под давлением общественности и строгих ветеринарных требований. Ранее зоозащитникам, вооруженным дронами, удалось доказать, что животные на ферме содержатся в недопустимых условиях, ограничены в движении и доступе к питьевой воде. После публикации отчета экологов производство было закрыто.