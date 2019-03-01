Последняя съемка Карла Лагерфельда

В сети опубликовали кадры весенне-летней рекламной кампании дома Chanel, созданной умершим креативным директором.

Попрощавшись со своим креативным директором, парижский дом моды опубликовал кадры рекламной кампании сезона весна-лето 2019. На снимках любимые модели марки – Виттория Черетти, Крис Грикайте, Нора Атталь и другие – запечатленные Карлом Лагерфельдом в нарядах из яркого твида. Эта съемка стала последней из множества, созданных дизайнером для Chanel.

Последнюю коллекцию Карла для парижского дома можно будет увидеть 5 марта в рамках текущей Недели моды.