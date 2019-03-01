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Артем Кузелев

Последняя съемка Карла Лагерфельда

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  • 01 Марта 201913:32
Сюжеты: Chanel, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

В сети опубликовали кадры весенне-летней рекламной кампании дома Chanel, созданной умершим креативным директором.

Попрощавшись со своим креативным директором, парижский дом моды опубликовал кадры рекламной кампании сезона весна-лето 2019. На снимках любимые модели марки – Виттория Черетти, Крис Грикайте, Нора Атталь и другие – запечатленные Карлом Лагерфельдом в нарядах из яркого твида. Эта съемка стала последней из множества, созданных дизайнером для Chanel.

Последнюю коллекцию Карла для парижского дома можно будет увидеть 5 марта в рамках текущей Недели моды.

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