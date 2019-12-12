Post Malone и Crocs представили миру новую коллаборацию

Компания Crocs, мировой лидер по производству повседневной обуви для женщин, мужчин и детей, объявила о новой коллаборации, созданной совместно c музыкальным исполнителем Post Malone – автором мультиплатиновых альбомов. В день сенсационного запуска новой коллаборации в продажу поступят сабо Post Malone x Crocs Duet Max. Они отличаются инновационным силуэтом, массивной подошвой, оригинальной фурнитурой (подвижные задние ремешки, карабин и специальные петли позволяют регулировать посадку) и уникальным урбанистичным принтом – сине-черным камуфляжем. Это не первая коллаборация бренда и артиста, но первая, которая будет доступна в России. Новые сабо Post Malone x Crocs отличаются от остальных моделей, вдохновленных Post Malone: на этот раз стиль артиста отражен буквально в каждой детали, будь то стелька, ремешки или уникальная застежка. Новая глава в истории сотрудничества Post Malone x Crocs стала по-настоящему ожидаемой для фанатов исполнителя по всему миру, ведь она представляет собой воплощение эстетики Post Malone.

«Новая коллаборация с Crocs – лучшая среди тех, что у нас были. Я хотел создать более броскую и массивную обувь, и бренд дал мне настоящую свободу творчества, – поделился Post Malone. – Я думаю, что сабо получились очень лаконичными, и надеюсь, что они понравятся всем так же, как и мне».

И они понравились! Четвертая коллаборация, как и три предыдущие, была распродана в рекордные сроки. Но на сайте Crocs всё еще можно приобрести брутальные джиббитсы от Post Malone.