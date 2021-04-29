Поворот туда: В.М. рассказал о том, как изменил жизнь!

Как яркое солнце продолжает пробираться сквозь тучи, так и В.М. идет к своим целям. Хип-хоп исполнитель начал свою музыкальную карьеру совсем недавно. Но за эти полгода уже вышло девять треков, среди которых как сольные композиции, так и фиты. В.М. также выпустил 6 клипов, три из которых нарисованы и походят на мини-сериалы. Некоторые работы музыканта наделали много шума, и он до сих ор получает угрозы от тех, кто узнал в треках себя. Однако ничто не мешает исполнителю дальше развивать свое творчество. Как человек, посвятивший всю жизнь работе на себя, бросил все и начал писать музыку?

В.М. никогда не стремился получить музыкальное образование. Более того, планировал связать свою жизнь с профессиональным спортом. Но еще с детства исполнитель не мог представить свою дни без музыки. Сперва его увлекли джазовые композиции, и он до сих пор не отрекается от детской любви к творчеству Рэя Чарльза, считая его гением своего жанра. В.М. также слушал Майкла Джексона и Стиви Уандера, ну а потом его захватил хип-хоп. Так как исполнитель провел много лет в Америке, совсем не удивляет, что именно это направление, получившее свое максимальное в штатах, пришлось ему по душе. В семилетнем возрасте В.М. уже слушал альбомы Eazy-E и Dr.Dre и увозил с собой в Москву пластинки с родоначальниками хип-хопа: N.W.A. и Snoop Dogg. Так, музыка всегда играла весомую роль в жизни музыканта. Для него это не просто мелодия и написанный под нее текст. Это то, что способно погрузить в определенное состояние одной строкой, одним тактом. Это то, что рождает новые эмоции и пробуждает старые воспоминания. Если говорить о собственных работах В.М., то для него музыка становится способом выражения своих мыслей, своей позиции и определенного отношения к жизни. У каждого из нас есть тот жизненный опыт, которым хочется делиться. Музыка, как нельзя лучше, позволяет это сделать. Исполнитель знает, что его творчество может понравиться не всем. В.М. равнодушен к критике. Главное – уверенность исполнителя в том, что он делает качественную музыку и никто не сможет сказать, что технически его творчество несостоятельное.

Как получилась так, что теперь В.М. проводит много времени в студии, записывая треки? Почему бросил то, чем занимался более 15 лет? Исполнитель всегда был верен своему принципу: никогда ни на кого не работать. У В.М. есть диплом о юридическом образовании и та практика, которую он получил в институте, сыграла важную роль в его жизни. До пандемии у В.М. не возникало проблем с его делом, но из-за многочисленных отложенных перелетов работа в прежнем темпе была невозможна. Музыкант также говори в одном из своих интервью: «И, если быть честным, мне уже надоело то, чем я занимался. Понял, что нужно реинкарнировать свои наработки с 2018 года и понеслась!». Именно так, в 2018 году исполнитель уже записал несколько работ, но студийная запись оказалась такой, что ее стыдно было показывать даже близким. Чтобы не портить впечатление о русском хип-хопе и не губить свою репутацию, В.М. так и не выпустил те треки.

К тому же, музыкант не впервые сделал масштабный поворот в своей жизни. Когда-то травмы, полученные во время командных матчей по футболу, поставили крест на его профессиональной карьере футболиста. Планы, которые он вынашивал в своей голове, рухнули в одночасье. Пришлось смириться и заняться другим, что получалось не хуже. Тоже самое можно сказать и о музыкальной карьере В.М.. Обстоятельства сложились так, что исполнитель пришел к делу, которое всегда было частью его души. Музыкант говорит: «Если бы я понимал, что мое творчество ни о чем, - я бы этого не делал!»

Для осознания творчества В.М. важно понимать, что музыкант работает под девизом «сила в правде». У него нет псевдонима, а В.М. – инициалы артиста. Треки становятся отражением чувств, эмоций, взглядов на мир и отношения исполнителя к актуальным проблемам современности. В.М. принципиален, неподкупен и уникален. Для него всегда на первом месте будут честь и мораль, которые нельзя купить также, как и чувства. Кстати, о чувствах. Премьера девятого трека В.М. состоялась первого апреля. Но то, о чем он читает в «Любовь нельзя купить, ей нельзя приказать», - никак нельзя назвать забавным. Скорее, артист с горечью иронизирует над тем, насколько несовершенен аппарат чиновников, прямо говорит о том, как власть часто портит людей. В обществе, где шансы стать известным без связей невелики, где доверие в отношениях выступает обменной монетой, - вся надежда остается только на самого себя. Стоит заметить и качество звука этой и других композиций В.М.. Восточные мотивы – было достаточно смелым решением, особенно тогда, когда хип-хоп в России принято считать жанром, построенном на речитативе и ярко выраженных ритмичных рисунках. Так, подобные эксперименты не могут не радовать!

На данный момент В.М. усердно трудится над записью треков, которые войдут в его первый альбом. Исполнитель не называет четкой даты, но уже летом каждый сможет скачать его на свое устройство. Премьера юбилейного, 10 трека, также не за горами. В.М. также обмолвился, что в мае нас всех ждет очередной сюрприз от него. Что это будет, - пока секрет! От этого становится еще интереснее!