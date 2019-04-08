POWER STARS 2019 – самые яркие достижения звёзд!

5 апреля в Korston Club Hotel Moscow прошла церемония вручения первой премии Power Stars 2019. Премия ставит своей задачей выделить самых интересных, ярких, харизматичных представителей медиа, которые не следуют моде, а сами создают её.

Устроители Power Stars подчёркивают, что они хотели бы отметить события и персоны, которые не просто попадают в светские новости, а формируют тренды. Лауреатом премии может стать только тот, кто не плывёт по течению, а силой своей харизмы и таланта заставляет говорить о себе как о настоящей звезде. И – подобно звёздам – эти люди действительно светят, делая жизнь вокруг них ярче и интереснее.

Учредителем премии Power Stars является группа компаний «СПРИНГ», которая именно в этот день отметила свой первый серьёзный юбилей – двадцатипятилетие! Группу компаний «СПРИНГ» (www.spring-pro.ru) также можно назвать настоящей «звездой», формирующей тренды – ведь она занимается не просто установкой противоугонных систем, а разработками интеллектуального продукта в области электроники и IT. Компания выпускает собственные противоугонные комплексы, не имеющие аналогов по уровню защиты автомобилей. В частности, отличную репутацию завоевал уникальный иммобилайзер-имплант SPR.pro. В рамках церемонии состоялась презентация новой системы от «СПРИНГ», которая сразу же завоевала доверие и симпатии гостей.

Церемония собрала действительно самых ярких представителей шоу-бизнеса, телевидения, спорта, театра и кино. А номинации были определены в соответствии с концепцией премии – нестандартно, вне общепринятых тенденций.

Елена Летучая удостоилась номинации «Леди Совершенство», а Алла Довлатова стала «Радиоледи». «ТВ-мэтром» назвали Дмитрия Диброва. Анжелика Агурбаш победила в номинации «Стиль и грация», а Мите Фомину досталась номинация «Стиль и музыка».

Актриса Анна Банщикова стала «Мисс перевоплощение». Номинации «Киногерой» удостоились сразу два харизматичных актера: Михаил Пореченков и Максим Дрозд.Получили премию и яркие представители мира спорта: легендарного Костю Цзю наградили титулом «Мощный удар», а прославленного фигуриста Алексея Ягудина – титулом «Лёд и пламень».

Помимо номинантов на мероприятии присутствовали: актриса Алика Смехова, телеведущая Светлана Зейналова, телеведущая Тутта Ларсен.

Специальной премии Power man и приза от партнёра церемонии – клиники стоматологии и anti-age медицины AVRORACLINIC (www.avroraclinic.ru) удостоился основатель компании «СПРИНГ» Дмитрий Краснов. Приз вручила совладелица и директор клиники Лиана Давидян.

Помимо премий, гости получили подарки от партнёров церемонии: туристической компании Royal Travel (www.r-tr.com), подмосковного отеля MISTRA’L (www.m-istra-l.ru), магазина массажного оборудования Yamoguchi, сети фитнес клубов Neo Fit, элитного клуба шпицев «Маленькое чудо».

Дамы особенно оценили изысканные изделия от мехового ателье Марии Щукиной, украшения ручной работы от дизайнера Олеси Засимовой, продукцию компании «Аромат дома», косметику от брендов John Frieda, MegRhythm, Perio Pamping, Insight professional, а также революционные бьюти-методы от центра омоложения «Естественно».

Все гости получили возможность продегустировать энергетические напитки GLADIO Energy drink от Кости Цзю.

Свои яркие музыкальные номера гостям подарили группа «Премьер Министр», Лена Максимова, Маргарита Позоян, Наталья Асмолова и Иван Траоре.

Вели церемонию – Анастасия Стоцкая и Антон Зорькин. Кстати, по премии получили и ведущие: Настя стала обладательницей титула «Мисс утончённость», а Антон теперь может гордо называть себя «Звёздный тренер позитивных трансформаций».

Информационными партнерами мероприятия выступили: журналы Top Flight и Millionaire International, телеканал Lischannel, интернет-издания Дни.ру, Somenyhorses и Fashiontime.