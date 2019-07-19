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Semkov Arnold Alexandrovich

Поймай удачу: UNOde50 представили линию украшений “MY LUCK”

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  • 19 Июля 201912:38
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

В новой коллекции UNOde50 «inDIVIdual» испанский бренд ювелирных украшений предлагает отправиться в интроспективное путешествие c целью познать основные составляющие нашей личности.
Первая линия – «MY LUCK» – вдохновлена силой натуральных камней. Украшения с различными символами, розовым кварцем, жемчужинами Swarovski и кристаллами в богатой цветовой гамме дарят положительную энергию и притягивают удачу.

 

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