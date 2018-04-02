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Алексей Бобровский

Поздравить Gulliver с открытием крупнейшего магазина пришли пришли блогеры и звездные родители

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  • 02 Апреля 201821:31

23 марта российский бренд детской одежды Gulliver открыл самый большой магазин сети площадью почти 200 квадратных метров в московском ТРЦ «Европейский».

Поздравить бренд со столь знаменательным событием приехали Анна Седокова с дочерью Алиной, Наталья Подольская, Соня и Наталья Укупник, а также известные мамы-блогеры и давние поклонники бренда.

Открытие нового магазина бренд превратил в настоящий праздник: гостей развлекал аниматор-мим, всех угощали вкуснейшими пирожными, а дети с удовольствием фотографировались в новых стильных нарядах. Первые сто покупателей получили фирменные подарки.

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